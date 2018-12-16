أوروبا تُحذر بعد تهديدات أردوغان للأكراد

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أمس السبت، من تركيا "الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب" في سوريا بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شنت بلاده منذ 2016 هجومين في شمال سوريا، أن عملية جديدة ستشن "في الأيام المقبلة" قال إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.



واعتبرت "موغيريني" في بيان أمس السبت، أن "التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سوريا، هي مصدر قلق".



وأضافت أنها تتوقع من "السلطات التركية الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب من شأنه أن يقوض جهود التحالف ضد داعش أو تصعيد عدم الاستقرار في سوريا".



وبعدما اعتبرت أن التصدي لمسلحي تنظيم داعش دخل "مرحلته النهائية"، دعت "الأطراف كافة" إلى العمل على "تحقيق هدف إلحاق الهزيمة به قريبًا والذي يبقى هدفا لا غنى عنه لأي حل دائم للأزمة السورية".



وتنذر أي عملية عسكرية تركية بتفجر الوضع بسبب الوجود العسكري الأمريكي إلى جانب المقاتلين الأكراد.



وتركيا والولايات المتحدة حليفان داخل الحلف الأطلسي، لكن علاقاتهما توترت في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب التعاون بين واشنطن ووحدات حماية الشعب الكردية والذي يثير غضب أنقرة.