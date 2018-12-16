اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والتقزم والسمنة"، اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات مصر، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنين.



يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لاستهداف طلاب المدارس بالكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، السمنة".



من جانبه، قال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إن المدارس التي ستشملها المبادرة هي مدارس "محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، وأبو بكر الصديق في مدينة طنطا، ومحلة مرحوم بمركز طنطا"، على أن تتنقل بين باقى مدارس المحافظة خلال الأيام القادمة.