القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:06 ص

بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير

بالصور.. عيد ميلاد
حسين الجندي
dostor.org/2437192


قامت المطربه مروه نصر بعمل حفل مفاجئ لزوجها المنتج محمد علام للاحتفال بعيد ميلاده وسط حضور العديد من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه وذلك داخل احد المطاعم الشهيره بالمهندسين.

وحضر الحفل كل من المخرجة مايسه نصر شقيقه المطربه مروه نصر والمطرب محمد نور والفنانه ريم البارودي وهانى عزيز والمنتج الفني محمد نصار والمنتج وليد توفيق وحرمه ومدير الانتاج رامز سليمان والصحفي مصطفى مرتضى ورجل الاعمال شادى ريان والمقدم وليد عباس وكابتن طيار كريم جميل ومحمد شعبان ورجل الاعمال شريف الجيوشي وغيرهم العديد واستمر الحفل حتى الساعات الاولى من صباح الْيَوْمَ التالى وسط اجواء من الفرح والبهجه بينهم.

بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور.. عيد ميلاد المنتج محمد علام بحضور نجوم الفن والمشاهير
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