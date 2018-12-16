تفاصيل ألبوم مصطفى قمر الجديد

يواصل المطرب مصطفى قمر تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، والذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدم ألبوم "أنا مطمن" عام 2013.



وانتهي "قمر" من تسجيل 5 أغنيات من الألبوم والذي يقوم بإنتاجه على نفقته الخاصة، وهم: "أصل الأيام، وقفلت السكة، نفس السيناريو، وعارف"، بالإضافة إلى أغنية "يا قلبي العزيز" والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي رمضان محمد والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي طارق مدكور.



ويعكف مصطفى قمر، على التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال عام 2019 والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، والذي من المفترض أن يضم حوالي 12 أغنية يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من ضمنهم حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة، ورضا زايد، وسامح كريم، ومودي سعيد رمضان محمد، وأسامة مصطفى، وخالد أمين، وأحمد علاء الدين.