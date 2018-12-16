موعد مباراة برشلونة وليفانتى والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا اليوم الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مواجهة أمام ليفانتي بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.



ويدخل برشلونة اللقاء بهدف واحد هو تحقيق الفوز؛ للحفاظ على صدارة جدول الترتيب في ظل منافسته الشرسة مع أتليتكو مدريد وإشبيلية وريال مدريد.



موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

تُبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".