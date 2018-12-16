موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره القطن الكاميرونى على استاد الإسماعيلية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقى.



ويدخل الدراويش مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد أن ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي من دور الستة عشر؛ ليقرر البرازيلى يوسف فييرا، المدير الفنى للدراويش، الاعتذار عن استكمال مهمته، ومازالت إدارة النادى تبحث عن مدرب أجنبى لقيادة الفريق الأصفر صاحب المركز المتأزم فى مسابقة الدوري أيضًا، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.



موعد مباراة الاسماعيلى والقطن الكاميرونى

تقام مباراة الاسماعيلى والقطن الكاميرونى فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية.