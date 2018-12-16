موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2 المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول – مانشستر يوناتيد استاد أنفيلد السبت 16 -12-2018 مارتن beIN SPORTS HD 2 يقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد والتغطية الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة. تشكيل فريق ليفربول التشكيل | 4-3-3 أليسون بيكر آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

