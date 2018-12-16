صحيفة: قراصنة صينيون حصلوا على بيانات سرية وحساسة من البحرية الأمريكية

كشف مسؤولون وخبراء أمريكيون عن أن قراصنة صينيين يخترقون متعاقدين مع البحرية الأمريكية، لسرقة كل المعلومات بداية من بيانات صيانة السفن وحتى خطط تركيب الصواريخ، ما أدى إلى تفعيل مراجعة شاملة لنقاط الضعف الإلكترونية في البحرية الأمريكية.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن سلسلة من الحوادث خلال الـ 18 شهرًا الماضية أبرزت نقاط ضعف البحرية الأمريكية، ما سلط الضوء على ما وصفه بعض المسؤولين أكبر حملات الإضعاف المرتبطة ببكين.