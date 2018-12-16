موقعة أنفيلد في الدوري الانجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول صلاح ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر





تتجه الأنظار اليوم الأحد 16-12-2018 إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.







