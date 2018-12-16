مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على بين سبورت | بي ان سبورت | bein sports HD2 | بين سبورت LIVE

بإمكانكم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD2 وأيضاً عبر CONNECT، مع العلم بأن استوديو تحليلي سيسبق انطلاق المواجهة.

تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.







