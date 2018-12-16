مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | يوتيوب | يلا شوت | كورة ستار | كورة اون لاين | كورة لايف
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | يوتيوب | يلا شوت | كورة ستار | كورة اون لاين | كورة لايف
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | يوتيوب | يلا شوت | كورة ستار | كورة اون لاين | كورة لايف
تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2
|
المباراة
|
الملعب
|
الموعد
|
الحكم
|
القناة
الناقلة
|
ليفربول – مانشستر يوناتيد
|
استاد أنفيلد
|
السبت 16 -12-2018
|
مارتن
|
beIN SPORTS HD 2
يقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد والتغطية
الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.