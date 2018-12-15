مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يوتيوب

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.