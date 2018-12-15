ليفربول ضد مان يونايتد | موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
ليفربول ضد مان يونايتد | موعد المباراة والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
ليفربول ضد مان يونايتد | موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي
تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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الحكم
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القناة
الناقلة
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ليفربول – مانشستر يوناتيد
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استاد أنفيلد
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السبت 16 -12-2018
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مارتن
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beIN SPORTS HD 2
يقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يوناتيد والتغطية
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