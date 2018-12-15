بكري: "المشير طنطاوي دلع شباب الثورة بهدف احتوائهم" (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المجلس العسكري دعم الشباب لتأسيس أحزاب، مثل حزب العدل، مشيرًا إلى أن مصطفى النجار ومحمد أبو الغار ذهبوا إلى الفريق جلال هريدي، وقالوا إن الاتحاد الأوروبي يرسل أموالًا، وعرضوا عليه أن يأخذ نسبة، وهم يأخذوا نسبة فرفض واعتبرها خيانة.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "المشير طنطاوي ساهم شباب الثورة في تكوين أحزاب، واستقبلهم ودلعهم جدًا، كان الهدف احتواء كل الحركات الموجودة".