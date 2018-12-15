الباز: هل فضح عبدالرحمن عز علاقة الإخوان باحتجاجات باريس؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء الشرطة البريطانية القبض على الإخواني الهارب عبد الرحمن عز.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن ما تم نشره في وسائل الإعلام أن الشرطة البريطانية احتجزت هذا الإخواني ومنعته من السفر إلى باريس، للقيام بعمله المزعوم كصحفي دولي على حد ادعائه، موضحا أن شخص يُدعى مصطفى عثمان نشر صورة لعبد الرحمن عز وهو مصاب في وجهه، وقال إن الشرطة البريطانية "عملت وش عبد الرحمن عز جزامة، ورموه في حمام المطار، بعد توقيفه".

وواصل الباز، أن هذه الواقعة تثبت وتؤكد حقيقة أن هناك صلة لهذه الجماعة الإرهابية بما يحدث في باريس من احتجاجات وتظاهرات، خاصة وأن الشرطة البريطانية لن توقفه لمجرد أنه ذاهب للقيام بعمله الصحفي.