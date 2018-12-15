تفاصيل تعاقد الأهلى مع لازارتي

وصل إلى القاهرة الأوروجواياني، مارتن لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.



وقال الأهلي في بيان إن المفاوضات وصلت في الساعات الماضية إلى نقطة متقدمة وبناء عليه تم الاتفاق على حضوره للقاهرة لاستكمال المفاوضات اليوم وغدا في اجتماع مقررا انعقاده مع محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة.



وقالت مصادر بالقلعة الحمراء، إن المدير الفني الجديد توصل إلى اتفاق لتدريب الأهلي لمدة عام ونصف العام، بمرتب شهرى 120 ألف دولار، على أن يصطحب معه مدربا مساعدا، ومدرب أحمال.



وأشارت المصادر إلى أن الجهاز المعاون المحتمل سيتكون من محمد يوسف مدربا عاما، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وطارق سليمان مدربا للحراس.