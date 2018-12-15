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محافظات
السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:32 م

شوشة: بدء خطة التنمية الشاملة ونستهدف جذب 3 ملايين مواطن للاستقرار في سيناء

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة
أ ش أ
dostor.org/2437069

أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء، وتضعها على رأس أولوياتها في خطط التنمية والتطوير، مؤكدا أن انطلاق "العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018" كانت هى نقطة البداية للتنمية والازدهار في سيناء.

وقال شوشة، إن أبطال القوات المسلحة نجحوا في القضاء على العناصر الإرهابية بنسبة كبيرة للغاية، فضلا عن تدمير البنية التحتية للإرهاب وحصاره وقطع الإمدادات عنه؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار محافظة شمال سيناء وأهلها.

وأضاف أن شمال سيناء بدأت بالفعل مرحلة التحدي للبناء والتنمية، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة التي لعبت دورًا هاما في تحقيق التنمية في مصر خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن والإشراف على العديد من المشروعات القومية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من التنمية هو جذب المواطنين من الوادي والدلتا إلى الانتقال إلى سيناء، حيث نستهدف جذب من 2 إلى 3 ملايين فرد للعيش والاستقرار في سيناء، موضحا أن ثقافة الخلط بين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ سيساهم بشكل كبير في النمو والازدهار والتنمية.

وأكد محافظ شمال سيناء انتظام العمل في المصالح الحكومية والمنشآت العامة لتقديم خدماتها للجمهور، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد الاستغلال الأمثل لكافة موارد سيناء.

وكشف عن وجود عدد من المشروعات القومية الزراعية والصناعية التي يتم تنفيذها على أرض سيناء، أهمها مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، نصيب شمال سيناء منها 275 ألف فدان، كما تمتلك المحافظة ثروة معدنية ذات قيمة اقتصادية عالية تكفي للاستثمار بها لمدة 100 عام.

وأشار إلى تطوير منظومتي الصحة والتعليم، حيث يتم تطبيق منظومة التعليم الجديدة، فضلا عن تنفيذ خطة عاجلة لتطوير جميع المستشفيات لرفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى وجود 4 مستشفيات مركزية بالمحافظة، كما تم عمل برتوكول مع وزارة الصحة وعدد من الجامعات المصرية لتوفير 14 أستاذا جامعيا من التخصصات المختلفة من أجل رفع النسق الطبي بمستشفيات شمال سيناء.

وأوضح أن هناك برامج للتنمية المجتمعية يتم خلالها تنفيذ عدد من الخطط والبرامج والأنشطة للنهوض بسيناء، مؤكدا حرص المحافظة على إنشاء التجمعات البدوية الجديدة التي يجري إنشاءها، موضحا أنه سيتم تسليم المواطن منزل و10 أفدنة و6 خلايا نحل، بالإضافة إلى الصوب الزراعية والتي يتم تحديدها وفقا لنسبة الملوحة في المياه، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجاري تنفيذه سيسهم في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 5 آلاف و500 فدان، موضحًا أن أبناء شمال سيناء يمارسون كافة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية المختلفة وأن الحدائق العامة والمتنزهات تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف أن محور التنمية يشمل المجالات الزراعية والتنمية الصناعية والتعدين، مشيرا إلى أن الإستراتيجية في مجال التعدين هو رفع الكفاءة وزيادة القيمة المضافة من المنتجات التي يتم استخراجها، وعدم خروج مادة خام بدون أن يكون لها قيمة مضافة.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية بالمحافظة.. أكد شوشة أن انتظام الدراسة بالمدارس وجامعة العريش خير رد على حالة الاستقرار والهدوء والأمن التي تشهدها جميع أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ على اهتمام مديرية التربية والتعليم بتطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائي، مشيرا إلى أن العمل لم يتوقف في مديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها، كما لم يتوقف فترة ما قبل الدراسة حيث شهدت تلك الفترة أعمال صيانة وتجهيز وتدريب للمعلمين على المنظومة الجديدة.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هناك 173 مدرسة بالعريش (9 مدارس ثانوي، 34 إعدادي، 54 ابتدائي، والباقي مدارس صناعية وتجارية)، مشيرا إلى انتظام الدراسة بتلك المدارس بالكامل.

ومن جانبها، قالت الاستاذة مديحة جمال مدرسة برياض الأطفال بمدرسة أحمد عرابي، إنه يتم التركيز في تربية الأطفال على حب الوطن والانتماء، وتعريفهم دائما بعلم مصر وبدور القوات المسلحة، مشيرة إلى أن أغلب الأطفال عند سؤالهم عن رغبتهم في المستقبل فالأغلبية تقول أنهم يريدوا أن يصبحوا ضباطا لحماية أرض مصر.

وأضافت أن المدرسة تركز على الجانب العملي في تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن مستوى الحضور عالي للغاية ولا توجد حالات غياب، حيث أن كافة الأسر أصبحت مطمئنة على أولادها بعد استعادة الأمن والاستقرار في شوارع سيناء.

بدوره، قال الاستاذ عبد الحميد محمد، إن مدرسة أحمد عرابي مجهزة بكافة الوسائل التعليمية الحديثة، وان مستوى التعليم لدى الطلاب جيد للغاية.. موضحا أن كافة العاملين بالمدرسة يعملون على بث روح الوطنية والانتماء لدى الأجيال القادمة فهم مستقبل مصر بوجه العموم ومستقبل سيناء على وجه الخصوص.

ومن ناحية أخرى، لم تؤثر "العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018" على حق محافظة شمال سيناء من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، بل على العكس كانت في مقدمة المحافظات التي تلقها اهتمام الدولة من أجل تحسين بيئة المعيشة لكافة السكان هناك.

وقال محمد رضوان مدير إدارة الإسكان بشمال سيناء - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم بناء 2608 وحدات بجميع مراكز المحافظة.. مضيفا أن إجمالي تكلفة بناء وحدات الإسكان الاجتماعي بلغت 450 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تحسين البيئة السكانية لأهالي شمال سيناء.

وأوضح أن الوحدات السكنية في منطقة العبور بالعريش تم الانتهاء من تنفيذها بتصميمات على أعلى مستوى، كاملة المرافق والتشطيب جاهزة للتسليم، لتعكس مدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه محافظة شمال سيناء.. لافتا إلى أن الوحدة السكنية تبلغ مساحتها 90 مترا، ومكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتم تشطيبها بشكل كامل، موضحا أنه تم بناء 1200 وحدة سكنية في 50 عمارة، ومازال هناك 600 وحدة تحت التنفيذ.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه قريبا سيتم تسليم الأهالي المنقولين من مدينة رفح والشيخ زويد، الوحدات السكنية في مدينة العبور بالعريش، حيث تم تأجير الوحدات السكنية من وزارة الإسكان لتسليمها للمواطنين.

وأكد أن المحافظة ستتحمل إيجار الوحدة السكنية بالكامل والبالغة 410 جنيهات، مشيرًا إلى أن ثمن الشقة موحد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.. موضحا أن المواطنين سيتحملوا فقط دفع 100 جنيه شهريًا كرسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى.

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