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السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:21 م

"الملاية اتفرشت".. سليم عزوز وآيات عرابي "عندما يختلف الخونة تظهر الفضائح"

الملاية اتفرشت..
محمود عرفات
dostor.org/2437067

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، الضوء على الخلاف  الكبير الذي نشب على مواقع التواصل الاجتماعي بين الصحفي الموالي للإخوان سليم عزوز، والمدعوة آيات عرابي.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن حلفاء الإخوان من إعلاميين وصحفيين، عندما يختلفون ينشرون فضائحهم، متابعًا: "بينشروا غسيلهم القذر لبعض".

وتابع  "الباز"، أن سليم عزوز نشر صورة  لآيات عرابي  قبل أن ترتدي الحجاب، وردت عليه الأخيرة قائلة إن نشر صورتها دون حجاب فيه فجر في الخصومة.

واستطرد "الباز"، أن سليم نشر صورتين  لآيات عرابي  إحداهما وهي محجبة والآخرى بعد ارتدائها الحجاب، ولكنها كانت تضع مكياجًا كاملًا، وعلق عليها قائلًا: "أيهما أكثر اثارة، بالحجاب أم بدونه البوتكس والفيللر ليس من الإسلام، مضيفًا: "الأخت آيات في الحقيقة ليست غاضبة لنشر صورتها في الجاهلية فلا تزال لها صورًا سافرة على صفحتها إلى الآن، لكن ما يضايقها هو هذا الكشف وهي واقفة تتبتل في عيني القس (لانعرف من فيهما يرقي الآخر) والآن هى تطالب بقتل النصاري".

وتابع "الباز"، أن سليم عزوز  كتب تدوينة آخرى ووجهها لآيات عرابي، قال فيها :" الأخت المسلمة آيات عرابي، سألتك في موضوع الشيخ حازم ولم أتلق اجابة، وسر السؤال أنني وجدتك تتقربي من الرجل، ومن شعبيته، ومن مواقفه، وتُخفي في نفسك ما الله مبديه".

وأضاف أن عزوز قال: "لقد تسلمتي الوثائق الخاصة بوالدته والتي استخدمت لمنعه من الترشيح وسلمتيها للقوم في القاهرة، وقد جرى تعديل الأسئلة لتكون في مستوى الطالب البليد، ما هي الجهة الأمريكية التي سلمتك الوثائق؟ البنتاجون، المخابرات، وزارة الخارجية؟، هي الجهة المصرية التي سلمتيها الوثائق: المجلس العسكري، المخابرات العسكرية، القنصلية المصرية في نيويورك؟، جاوبي وبعدين نستسمح حازمون ونتجاوز الموضوع!".

وعلق الباز:" أن سليم عزوز، فرج على آيات عرابي أمة لا إله إلا الله على مواقع التواصل الاجتماعي".

فيما عرض الباز فيديو للمدعوة آيات عرابي، وهي تفضح سليم عزوز، وتقول أنه صحفي مرتزق، وياكل على كل الموائد، وتم وضع اسمه في الكتاب الأسود الذي أصدرته الرئاسة التونسية، ويشمل الصحفيين، الذين ياكلون بأقلامهم، فهو كان ضمن الكتاب من الصحفيين الذين تلقوا أمولًا من الرئيس التونسي الأسبق بن علي".

وعلق الباز على هذه المشاجرة  قائلا: "ربنا يفضحكم، فهؤلاء هم من يدعون النضال، والدفاع عن الدولة".

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