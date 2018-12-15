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السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:20 م

انطلاق فعاليات "الصورة العامة" عن دور الإعلام في المجتمع

انطلاق فعاليات الصورة
dostor.org/2437066

انطلقت فعاليات ندوة:" الصورة العامة للروتاري 2018-2019"، لمناقشة دور الإعلام والروتاري فى عرض قضايا المجتمع، ومستقبل الصحافة في ظل التطور التكنولوجي وتأثيرها علي الروتاري، وأيضا دور الإعلام فى إظهار العمل التطوعي بالمجتمع.

جاء ذلك اليوم السبت، حيث يشارك في الندوة الإعلامي أسامة كمال، المذيع بفضائية "DMC"، الذي يتحدث في جلسة نقاشية بعنوان دور الإعلام والروتاري في عرض قضايا المجتمع، في جلسة يديرها حسام صالح، وبمشاركة ياسر عاصم محافظ سابق، ومحمد سويلم، مذيع بـ"نجوم إف إم".

ومن المقرر أن يشارك الكاتب الصحفي خالد صلاح، في الجلسة الثانية بعنوان "مستقبل الصحافة في ظل التطور التكنولوجي، وتأثيرها على الروتاري"، ويديرها أيمن عصام، وتشارك فيها الدكتورة منة شاهين، من نادي روتاري جيزة "هورايزون"، والمهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات.

كما يتحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، في جلسة نقاشية عن الإعلام ودوره في إظهار العمل التطوعي، يديرها إسلام الغازولي، يشارك فيها مروان قدري، المذيع بإذاعة "ميجا إف أم"، وبمشاركة مروة الجابوري، رئيس نادي روتاري الإسكندرية "لايت هاوس".

وتضم الجلسة الافتتاحية للندوة، كلمات لكل من عبدالحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، وسوزي إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة للندوة، وماجدة الألفي منسق اللجنة المنظمة لها، وعماد عبدالوهاب رئيس لجنة الصورة العامة للمنطقة الروتارية، فيما تقدم الجلسة الإعلامية جاسمين طه زكي.

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