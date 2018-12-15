باكستان تستدعي سفير طهران احتجاجا عل هجوم نفذه إرهابيون من داخل إيران

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، السفير الإيراني لديها،احتجاجا على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانية، وتنفيذهم هجومًا على فرقة للقوات الباكستانية.



وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية، أنه تم تسليم السفير الإيراني مذكرة احتجاج، اليوم السبت، تطالب طهران بتحقيق دقيق حول وجود الإرهابيين في إيران، وتسللهم إلى باكستان لتنفيذ هجوم على فرقة عسكرية باكستانية.



وقتل في وقت سابق اليوم 6 جنود من رجال فِرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية، وأصيب 14 آخرين، عندما شن مسلحون هجومًا على الفرقة التي كانت تقوم بتمشيط في منطقة "كيتيش" المحاذية للحدود مع إيران في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.



وتبنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.