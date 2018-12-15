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السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:16 م

تأخر إقلاع رحلات دولية بمطار القاهرة

تأخر إقلاع رحلات
محمود السعدى
dostor.org/2437063

شهدت صالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، مساء السبت، تأخر إقلاع عدة رحلات جوية دولية، بسبب كثافة وطوارئ التشغيل وأعمال الصيانة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير المتبعة فى تلك الحالات، واستضافة ركاب الرحلات المتأخرة بصالات الترانزيت، لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.

كان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة تلقى إخطارًا من شركات الخطوط الجوية الاسترالية يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 864 المتجهة إلى فيينا والخطوط الجوية التابعة لشركة إير كايرو يفيد بتأخر إقلاع رحلتيها رقمى 2620 والمتجهة إلى الكويت و701 المتجهة إلى عمان بسبب كثافة وظروف الشتغيل.

كما تلقى إخطارات من شركات الخطوط الجوية الكويتية يفدي بتأخر إقلاع رحلتها 524 المتجهة للكويت، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التابعة لشركة طيران الخليج رقم 654 المتجهة إلى المنامة، بسبب الأعطال الفنية المفاجئة.

من جانبها، قامت السلطات المختصة بمطار القاهرة بتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية الأخرى، لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.

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