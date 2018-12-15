جزر المالديف تجمد حسابات الرئيس السابق

جمّدت السلطات في مالديف، الحسابات المصرفية للرئيس السابق عبد الله يمين، في إطار تحقيقات مزاعم لهيئات حكومية عن عقده اتفاقات غير مشروعة من بينها مشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية خلال فترة رئاسته.



وقالت الشرطة، في بيان اليوم، إنها جمدت 6.58 مليون دولار في إطار التحقيقات، مؤكدة أنها رصدت إجراء عدد من التحويلات المالية الكبرى ومعاملات أخرى خلال الرئاسة في حسابات مصرفية تحمل اسمه.



وأضافت "أجاب يمين على كل الأسئلة التي وجهت إليه خلال استجواب اليوم وقال إنه سيتعاون تماما مع التحقيق الحالي".



وخسر يمين الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي وتحاول الحكومة الجديدة التي شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية في تمويل طفرة البناء في المالديف.