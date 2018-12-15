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الثقافة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 10:10 م

قبل انطلاق "أدباء مصر".. كيفية الاستفادة من 165 جمعية ثقافية

قبل انطلاق أدباء
حسام الضمراني
dostor.org/2437058

قبل أيام من افتتاح الدورة الـ33 لمؤتمر "أدباء مصر"، والذي ستنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري، بعنوان "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة.. دورة المفكر الاقتصادي طلعت حرب"، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وأحمد عواض رئيس الهيئة.

وتناقش الدورة المقبلة للمؤتمر عدد من المحاور أبرزها "تسويق المنتج الثقافي وموقف الإعلام"؛ لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة من دعم المنتج الثقافى للهيئات، والمساهمة فى وضع خطط تسويقية له، وكذلك دعم سياسات تحديد السوق والاقتصاد والتى تطبق سياسات الاستثمار المباشر فى المجال الثقافى.

ووفقا لأحدث إحصائية للجهاز المركزى في التعبئة العامة والإحصاء العام 2018، فإنه يوجد نحو 165 جمعية ثقافية على مستوى المحافظات كافة.

ومن جانبه، قال محمد سيد ريان، مؤلف كتاب "تسويق المنتج الثقافى فى عصر الثقافة الرقمية"، والصادر عن المجلس الأعلي للثقافة العام الماضي: "يجب أولا أن يكون لتلك الجمعيات منصات إلكترونية فعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن يكون لها قواعد بيانات إلكترونية للمبدعين في المحافظات كافة، وذلك للاستفادة من إبداعات هؤلاء المبدعين".

وأضاف ريان: "أيضا يجب من خلال تلك الجمعيات استقاء الصناعات الإبداعية والتراثية الخاصة بكل محافظة وحجم الاستثمار فيها من قبل المستثمرين المحليين، وكذلك يجب عليها توفير تقارير رقمية تصدر عنها، وتبين من خلالها موازنتها واقتصاديتها والمأمول منها، وأنه يجب أن يكون هناك خريطة ثقافية لكل إقليم تمثله".

وأكد أنه أوصى بمسألة الاستفادة من تسويق المنتج الثقافى خلال توصيات مؤتمر أدباء مصر الذي عقد العام 2016، ومع ذلك لم يتم دعوته للمشاركة في الدورة الجديدة.

الجدير بالذكر أن عضو المجلس الأعلى للثقافة، محمد مندور، المستشار الثقافى الأسبق لوزير الثقافة، أوصى خلال مشاركته في دورة العام 2016، بدعم المنتج الثقافى للهيئات والمساهمة فى وضع خطط تسويقية له، ودعم سياسات تحديد السوق والاقتصاد والتى تطبق سياسات الاستثمار المباشر فى المجال الثقافى.

قبل انطلاق "أدباء مصر".. كيفية الاستفادة من 165 جمعية ثقافية
قبل انطلاق "أدباء مصر".. كيفية الاستفادة من 165 جمعية ثقافية
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