عاشور: التعليم المفتوح "فاشل" و"المحامين مش الحيطة المايلة"

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ليست "الحيطة المائلة" فيما يتعلق بقضية خريجي التعليم المفتوح.



وقال عاشور، في تصريحات صحفية، إن النقابة ليست أقل من القضاء والجامعات اللذان رفضا خريجي نظام التعليم المفتوح، واصفًا إياه بـ "مشروع تعليمي فاشل".



وأضاف: "النقابة تدخلت وأعلنت رفضها الواضح له، والمجلس الأعلى للجامعات شكّل لجنة لدراسة جدوى التعليم المفتوح، وانتهت اللجنة بقرار يلغيه"، مشيرًا: "التعليم المفتوح كله منظور أمام المحكمة الدستورية العليا وفي انتظار الحكم".