مى عبدالله: لم أبدأ فى تمثال صلاح لانشغالى بمعرضى المقبل

قالت الفنانة مى عبدالله، الشهيرة بـ«نحاتة المنيا»، إنها لم تبدأ العمل بعد فى تمثال النجم محمد صلاح، الذى طلبه منها، بسبب انشغالها بتجهيزات معرضها المقرر إقامته فى ٢٣ ديسمبر الجارى بـ«جاليرى مصر» بالزمالك.



وأضافت مى لـ«الدستور»، أنها وعدت صلاح ببدء العمل فى تمثاله فور انتهاء معرضها، مرجحة بدء تصميم القالب الخاص بالتمثال، وصب «البوليستر» المستخدم فى النحت، بداية يناير المقبل.



وعبرت عن سعادتها لتتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقى فى مسابقة الـ«بى بى سى» للعام الثانى على التوالى، مضيفة: «يمنح الثقة للمصريين، ويلفت نظر العالم إلينا».



وكانت مى قد صنعت تمثًالا لصلاح، وتم عرضه فى منتدى شباب العالم ٣ نوفمبر الماضى، ولاقت سخرية كبيرة من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أن صلاح هاتفها وشجعها، وطلب منها صناعة تمثال آخر له.