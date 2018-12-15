نحات تمثال مجدى يعقوب: العمل المقبل لـ«أحمد زويل»

قال النحّات محسن سليم، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، صاحب تمثال الدكتور مجدى يعقوب، إن العمل الفنى المقبل سيكون نحت تمثال من الطين للعالم المصرى الراحل، الدكتور أحمد زويل، بطول ١٣٠ سم، ثم نحت تمثال آخر لفخر العرب، نجم منتخب مصر، وليفربول الإنجليزى، محمد صلاح. وأوضح «سليم»، لـ«الدستور»، أنه تأخر كثيرًا فى نحت تمثال الدكتور مجدى يعقوب، لأنه أراد تكريم هذا الرمز المصرى العالمى، منذ فترة بعيدة، قائلًا: «هو علامة من علامات الطب فى العالم كله، وهذا التمثال نوع من أنواع التكريم البسيط له».

وأعرب أستاذ النحت بكلية الفنون، عن سعادته، بعمله الفنى الذى نال إشادات واسعة، خاصة بعد نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن هذا الأمر أعطاه دفعة قوية للاستمرار فى نحت عدة تماثيل أخرى لعدد من العلماء والرموز المصرية

