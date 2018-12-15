دعوات بـ«الكنيست» لاغتيال أبومازن ومحمود العالول

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلى وهدم منزل عائلة أبوحميد فى مخيم الأمعرى برام الله، خلال عملية اجتياح واسعة نفذتها للتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم، مطالبة المجتمع الدولى بسرعة التحرك لإيقاف هذا العدوان قبل فوات الأوان.



واعتبرت الوزارة، فى بيان، ارتكاب قوات الاحتلال هذه الجريمة شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية التى تفرضها على الشعب الفلسطينى، وترجمة لقرارات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، التصعيدية التى اتخذها مؤخرًا، والتى منها هدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.



وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن «هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية، تأتى حلقة فى مسلسل التصعيد الاحتلالى، والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطينى، بهدف فرض الاستسلام عليه».



وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل، على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا.



وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، وحذرت المجتمع الدولى من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى.



وأكدت أنها مستمرة فى اتصالاتها مع كل الدول ومع الأطراف الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء.



فى السياق ذاته، دعا عضو الكنيست عن حزب «الليكود» أورن حزان، إلى اغتيال الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول.