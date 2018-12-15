"شهامة المصريين".. كيف تعامل السائقون مع "نحمده"؟

كشفت نحمده عبدالرازق، سائقة الميكروباص التي التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقرير بثه برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، عن شهامة السائقين معها، الذين كانوا في بعض الأحيان يتخلوا عن أدوارهم لها، حتى تذهب إلى بيتها مبكرًا.

وقالت "نحمده"، في التقرير، إنها تعشق قيادة السيارات منذ صغرها، وتسير برزانة، لكنها تتحدى أي شخص يسبقها.

ولفتت إلى أنه في بعض الأحيان، عندما يراها السائقون على الطريق، أنها سيدة، يرغبون في اختبار قدرة تحملها، فيميلون عليها.

أما السائقون، فأكدوا أنهم يعتبرونها بـ100 رجل، سيدة مكافحة وتستحق كل خير، كما أعرب عن سعادتهم للقائها بالرئيس، وحصولها على الميكروباص.