تفكيك خلية إرهابية فى محافظة نينوى شمال العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق تفكيك خلية إرهابية في بادوش بمحافظة نينوى شمال البلاد.



وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن "عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، وبعملية نوعية، قامت - وفق معلومات استخبارية دقيقة - باختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على جميع أفرادها في منطقة بادوش شمال الموصل".



وأضاف البيان أن الخلية "كانت تعمل في خفاء وسرية، وكان أفرادها يعملون للتحرك لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المحافظة"، مشيرا إلى أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.



وكان مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن - أمس - اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في أيسر الموصل.



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة، حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي أواخر شهر أغسطس 2017.