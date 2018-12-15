القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
عالم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:38 م

تفكيك خلية إرهابية فى محافظة نينوى شمال العراق

تفكيك خلية إرهابية
dostor.org/2437036

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق تفكيك خلية إرهابية في بادوش بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن "عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، وبعملية نوعية، قامت - وفق معلومات استخبارية دقيقة - باختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على جميع أفرادها في منطقة بادوش شمال الموصل".

وأضاف البيان أن الخلية "كانت تعمل في خفاء وسرية، وكان أفرادها يعملون للتحرك لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المحافظة"، مشيرا إلى أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وكان مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن - أمس - اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في أيسر الموصل.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة، حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي أواخر شهر أغسطس 2017.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ 5 أيام

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

4 مصانع جديدة للسيراميك فى أسوان

السيسي يشارك في منتدى "إفريقيا - أوروبا" بالنمسا.. الإثنين

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية في سوريا

ads
الأكثر قراءة

"رسالة الرئيس".. سر أسئلة السيسي الثلاثة لمحافظ القاهرة

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

طبيب الأهلي: شريف إكرامي يعاني من الآلام في العضلة الضامة

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

الأكثر قراءة

"رسالة الرئيس".. سر أسئلة السيسي الثلاثة لمحافظ القاهرة

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

طبيب الأهلي: شريف إكرامي يعاني من الآلام في العضلة الضامة

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

كشكول

انطلاق الأسبوع الثامن لتدريب المعلمين على مهارات الحاسب الألى بالجيزة الأزهرية

«السنجري»: أسطورة الثانوية العامة ستختفي خلال 36 شهر

محمد عطية: التعليم هو مهنة الرسل لأنها مهنة المعاناة والصبر

بالفيديو.. طارق شوقي: تخصيص ملاعب واسعة للمدارس الجديدة لممارسة الرياضة

محافظ كفر الشيخ يخصص مساحة لإنشاء مدرسة تجريبية

الأمصار

بعد تهديداته بضرب سوريا.. أوروبا تصدر تحذيرا شديد اللهجة لأردوغان

السترات الصفراء تعود مجددا لبلجيكا.. واعتقال 60 شخصا

ليبيا ترحل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي

نائب أمريكي يشير إلى قرب انتهاء النظام الإيراني

بينهم 12 طفلا.. مقتل 20 مدنيا أفغانيا في غارة استهدفت طالبان

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"آسوس" تودع أهم موظفيها

العثور على أكبر ألماسة في أمريكا الشمالية

أمريكية تلجأ للشرطة لإيقاظ ابنها للذهاب إلى مدرسته

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎