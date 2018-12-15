يوفنتوس ضد تورينو: بث مباشر | الشوط الأول

بعد هزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ، يستعد رجال Massimiliano Allegri لمواصلة هيمنتهم محليًا

يوفنتوس سيسعى للحفاظ على قبضته على سباق المنافسة على اللقب دوري الدرجة الاولى الايطالي يوم السبت عندما جعل رحلة قصيرة إلى تورينو لدربي تورينو.

وفاز فريق ماسيميليانو اليجري على مضيفه يونج بويز 2-1 يوم الأربعاء لكن مباراة الإياب السابقة سجلت فوزا بنتيجة 1-0 على انترناسيونالي ليبقي الفريق متقدما بفارق ثماني نقاط على صدارة دوري الدرجة الاولى الايطالي مع سجل لا يشوبه شائبة.

في هذه الأثناء ، يستمتع تورينو بحملة قوية خاصة به ، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب بعد أن خسر ثلاث مباريات فقط في أول 15 مباراة في الدوري.

لعبه تورينو ضد يوفنتوس تاريخ السبت 15 ديسمبر زمن 7:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادي الصيفي / 2:30 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي القياسي دفق (الولايات المتحدة) fubo TV (تجربة مجانية لمدة 7 أيام)

قناة تلفزيونية ، بث مباشر وكيفية المشاهدة

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فرق وأخبار فريق

موضع لاعبين تورينو حراس المرمى Sirigu، Ichazo، Rosati المدافعين Nkoulou، Izzo، Lyanco، Djidji، Bremer، Moretti، Ferigra، Ansaldi، De Silvestri، Aina لاعبو الوسط ميتي ، رينكون ، باسيلي ، سوريانو ، لوكيتش إلى الأمام Berenguer، Falque، Edera، Parigini، Belotti، Zaza، Damascan

يتمتع تورينو بفرصة تشكيل فريق كامل قبل مواجهة الديربي ، ومن غير المرجح أن يحدث تغييرات دراماتيكية بعد حصوله على التعادل في ميلان في نهاية الأسبوع الماضي ، وهي مباراة لعب فيها المدافع كوفي دجيجي بالذات.

ممكن تورينو ابتداء من الحادي عشر: سيريغو. Izzo، Nkoulou، Djidji؛ De Silvestri، Baselli، Rincon، Meite، Ansaldi؛ Falque ، بيلوتي

موضع لاعبو يوفنتوس حراس المرمى Szczesny، Pinsoglio، Perin المدافعين دي سكيليو ، كيليني ، بيناتيا ، بونوتشي ، كانكيلو ، روغاني ، ساندرو ، بارزالي لاعبو الوسط Pjanic، Matuidi، Can، Bentancur، Bernardeschi، Spinazzola، Khedira إلى الأمام رونالدو ، ديبالبا ، كوستا ، كوادرادو ، ماندزوكيتش

سوف يفوت رودريغو بينتانكور بالتأكيد هذه المباراة. و أوروغواي محظور لاعب خط الوسط الدولي.

لا توجد مشاكل خطيرة للإبلاغ ، على الرغم من أن Joao Cancelo قد يغيب عن قطع بسبب التعب.

ولا تزال هناك شكوك حول مهدي بنعطية ، سامي خضيرة وخوان كوادرادو.

سيتم استدعاء جورجيو كيليني إلى قلب الدفاع بعد عدم تعرضه للخطر على سطح اصطناعي في بيرن.

ممكن يوفنتوس ابتداء من الحادي عشر: Szczesny. Cancelo، Bonucci، Chiellini، Alex Sandro؛ يمكن ، Pjanic ، Matuidi. ديبالا ، ماندزيوكيتش ، رونالدو

الرهان وتطابق الصعاب

يوفنتوس هو 8/13 في bet365 لالتقاط ثلاث نقاط ومواصلة بداية مذهلة لهذا الموسم. يتم تسعير Torino في 11/2 لإحداث مفاجأة كبيرة بالفوز أو 13/5 لرسم المباراة.

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معاينة المباراة

لم يكن يوفنتوس معتادًا على الأسابيع الصعبة ، لكن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة بقدر ما جاءت للدفاع سبع مرات عن أبطال الدوري الإيطالي.

لو لم يكن مانشستر يونايتد متراجعًا في فالنسيا ، لكانوا قد وجدوا أنفسهم في المركز الثاني في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا بعد أن خسروا مفاجأة أمام يونج بويز ، في حين كان لديهم نداء آخر ضد قرار كالكوبيولي ، الذي رُفض سكوديتو عام 2006 ، رفضت من قبل أعلى محكمة في إيطاليا .

وفي يوم السبت ، سوف يتطلعون إلى إنهاء الأسبوع بإيجابية من خلال التغلب على جيرانهم القريبين ، على الرغم من أن جورجيو كيليني يدرك جيدًا المهمة قيد البحث.

وحذّر لاعب الوسط ، الذي لم يلعب في منتصف الأسبوع بسبب السطح الاصطناعي ، قائلاً: "لقد تحسن تورينو كثيراً".

"انهم ماديون وهم جيدون على الهجوم المضاد. مع والتر مازري قاموا بتحديث مهم ، يمكنهم أن يستهدفوا أوروبا ويمكنهم بالتأكيد أن يسببوا لنا المشاكل.

"إنهم فريق أحبهم ، بغض النظر عن 180 دقيقة في الموسم الذي نحن فيه منافسين. يعرف كريستيانو رونالدو بالفعل أن مباراتين هنا ليست مثل المباريات الأخرى: إنتر وتورو ".

أظهر تورينو قوته في نهاية الأسبوع الماضي حيث حقق تعادلاً مشجعاً بدون أي جهد ضد ميلان ، لكن في حين أنهم يعرفون أنهم مستضعفون ، فإنهم يشعرون بالتأكيد بأن لديهم فرصة.

"نحن لسنا السادس عن طريق الصدفة ، على الرغم من بعض النقاط ألقيت بعيدا على طول الطريق" ، وقال الرئيس أوربانو القاهرة لتوتوسبورت .

"هذا يعود لنا وكذلك بعض القرارات التي تعاقبنا. أود أن أقول أن الشيء المهم هو الحفاظ على أقصى قدر من التركيز والرغبة في القيام بعمل جيد.

"نحن بحاجة إلى التحضير الجيد طوال الأسبوع والذهاب على أرض الملعب مع الرغبة في إظهار أن فريق Toro هو فريق يتميز بالجودة والصلابة ، وقد أظهرناه بالفعل.

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"نحن في حالة جيدة ، ولكن الآن لدينا مباراة صعبة للغاية ضد يوفنتوس الذي فاز في جميع البطولات باستثناء واحدة ، وهو التعادل.

"رأيت تورو جيد في سان سيرو رغم ذلك."

خسر تورينو سبع مرات وتعادل في واحدة من آخر ثماني مباريات ضد منافسيه منذ أن سجل فوزه في عام 2015 ، مما يؤكد التحدي الصارم الذي يواجههم.