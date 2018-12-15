حسين الشحات يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء العين والترجي

فاز المصري حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.



وتأهل العين إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية، بعد فوزه الكبير مساء السبت، على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في إطار الدور الثاني لكأس العالم للأندية المقام حاليا في الإمارات.



ولعب الشحات في التشكيل الأساسي للعين، وخاض اللقاء حتى نهايته، وقدم أداءً مميزًا، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق الإماراتي، بتسجيله الهدف الثاني للعين.