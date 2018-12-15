اختتام منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة

اختتمت، السبت، منافسات بطولة الجمهورية عموم للريشة الطائرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 حتى 15 من الشهر الجاري بصالة 4 باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 أندية، بواقع 69 لاعبا و60 لاعبة.



شاركت في المنافسات 10 أندية هي "الزهور - طلائع الجيش - هليوليدو - الشمس - إتحاد الشرطة - بلاك بول - عالم الرياضة - مركز شباب الاربعين - هليوبوليس الشروق- مركز شباب حدائق القبة ".



وهيمن (الزهور) على نتائج منافسات عموم "الرجال" حيث جاء اللاعب أحمد صلاح الدين فى المركز الأول، وزميله عبدالرحمن عبدالحكيم فى المركز الثانى، فى حين جاء لاعب طلائع الجيش عمر عماد فى المركز الثالث، ومحمود منتصر "الزهور" رابعا، ومنير فايز "هليوليدو" خامسا، وعبدالله عبدالحكيم "ألزهور" سادسا" ومحمد علاء "الجيش" سابعا، وبسام تحسين "الجيش" ثامنا.



وفى منافسات عموم (آنسات)، جاءت اللاعبة نور أحمد "هليوليدو" فى المركز الأول، وجنا أشرف "الزهور" فى المركز الثانى وهنا طارق "الزهور" فى المركز الثالث، وآيه عزت "هليوليدو" رابعة، ورحمة محمد "الزهور" خامسا، وملك باسم "هليوليدو" سادسا ومنه الله أشرف "الزهور" سابعا وسالمين عصام "الزهور" ثامنًا.