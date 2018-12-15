الباز يفضح أكاذيب "الجزيرة" عن ترميم معابد اليهود في مصر

فضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، التي ادعت أن مصر ترمم معابد اليهود بتكلفة قدرها مليار و200 مليون جنيه.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الجزيرة تحولت إلى موقع أصفر، صحافة صفراء تصر على نشر معلومات غير صحيحة".

وأردف: "فرضنا لو الدولة أنفقت على المعابد اليهودية لترميمها، فهي تراث مصري مثل الكنائس والمساجد".

ولفت إلى أن وزير الآثار فند المبلغ المذكور، وأوضح أنه موزع كالآتي: 30 مليون لاستكمال مشروع منطقة الأهرامات الأثرية، و10 ملايين لترميم إنشائي ومعماري لقصر أليكسان في أسيوط، 70 مليون لترميم قصر محمد علي في شبرا، 60 مليون لقصر البارون، بالإضافة إلى 85 مليون جنيه خصصتهم وزارة السياحة للقصر، 30 مليون جنيه لاستراحة فاروق في الأهرامات، 120 مليون للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، 775 مليون لاستكمال المتحف القومي للحضارة، 45 ملليلون جنيه للمعبد اليهودي بالإسكندرية، تم زيادة المبلغ لـ60 مليون جنيه.



