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السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:19 م

"جهود الخالدي" في رسالة ماجستير بأزهر أسيوط

جهود الخالدي في رسالة
إسلام الخطيب
dostor.org/2437025

حصل الباحث محمود عبدالباقي على رسالة الماجستير من كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط في رسالته المقدمة بعنوان: الشيخ محمد مال الله الخالدي وجهوده في الرد على الشيعة الإمامية".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سلمان سلامة عبدالمالك، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط مشرفًا، الدكتور عبدالعزيز عباس فرغلي المدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية مشرفا مشاركا، الدكتور محمد أحمد دياب أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المتفرغ بالكلية، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج سابقا مناقشًا داخليًا، الدكتور محمود محمد عبدالرحيم الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية، ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشا خارجيًا.

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