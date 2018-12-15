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السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:14 م

"الأوقاف" تلغي اختبار أحد الأئمة لضبطه متلبسًا بـ"الغش"

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
dostor.org/2437018

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف استبعاد أكثم أحمد السناري عبدالجليل من محافظة أسوان بناءً على مذكرة قطاع المديريات بشأن قيامه بالغش، أثناء انعقاد اختبارات مسابقة الأئمة الإعلان التكميلي الخامس (المرحلة الثانية).

كما قرر الوزير في بيانٍ اليوم، منعه من دخول الاختبارات الخاصة بالوزارة، وعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزه في محاولة الغش.

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