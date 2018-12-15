يوسف حسام يتأهل لنهائي دوري فيوتشر مصر للتنس

تأهل المصري يوسف حسام إلى نهائي بطولة دوري فيوتشر مصر للتنس المقامة حاليا في القاهرة، ذات فئة "أف 31"، ويبلغ مجموع جوائزها 15 ألف دولار.



جاء ذلك، بعدما تغلب يوسف، السبت، على الإيطالي ريكاردو بوناديو الذي انسحب في المجموعة الثانية من المباراة.



كان يوسف حسام قد حسم المجموعة الأولى (6-4)، وانسحب منافسه الإيطالي المصنف 392 عالميًا في المجموعة الثانية، وكانت النتيجة تشير للتعادل (1-1).



يُذكر أن يوسف حسام، المصنف 359 عالميًا، توج منذ أسابيع قليلة بلقب بطولة دوري فيوتشر مصر ذات فئة "أف 29، قبل أن يودع منافسات ذات البطولة، لكن فئة "أف 30 من ربع النهائي.