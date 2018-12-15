اتحاد السلة يعلن موعد نهائي دوري المرتبط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، عن موعد انطلاق جولتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية من بطولة دوري المرتبط، والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري، على صالة هيئة قناة السويس المغطاة، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة جولة الإياب اليوم التالي 25 من نفس الشهر.



كما ستقام مواجهتي الذهاب والإياب بين الجزيرة وسبورتنج على تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، أيضًا يومي 24، و25 من ديسمبر الجاري.



كان الأهلي صعد للنهائي عقب تغلبه على سبورتنج في حين تأهل الاتحاد السكندري بعدما تخطى الجزيرة في إطار منافسات دور نصف النهائي.