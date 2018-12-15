الباز عن حادث المنيا: "مينفعش بلد تدفع ثمن خناقة"

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، معالجة الصحفيين مع قضية مقتل رجل وابنه أمام كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا بالرصاص، على يد رقيب شرطة.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "هذا حادث جنائي، وأرجو ألا يتم تحميله أكثر من كونه حادث جنائي، فهذه ليست قضية طائفية، لم يقتلهم لأنهم مسيحيين".

وتعجب "الباز"، من ترديد البعض أن خطورة الحادث تكمن في أن من يؤمن هو من يقتل وكأنها ظاهرة، قائلًا: "هذا تعبير عن فراغ، وفيه ناس بينفخوا في النار، لو كانت قضية طائفية كنت أول من سيقول، لكنها ليست احتقان طائفي، بل حادث جنائي خاضع للتحقيقات".

وأردف: "من العيب أن تتدخل وتعمل نوع من الإرهاب للنيابة والجهات القضائية، وتطالبها بتوجيه تهمة القتل العمد، لأنها ما زالت تحقق، لا نريد ضياع حق أحد، ولن ندافع عن قاتتل، لكن مينفعش بلد تدفع ثمن خناقة بين رقيب شرطة واتنين مسيحيين، فيتم تصويرها وكأنها طائفية".