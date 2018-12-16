القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:11 ص

345 دولارًا.. سعر طن "الخردة" اليوم

سعر الخردة
سعر الخردة
أسامة الشندويلي
dostor.org/2436961

سجل سعر الخردة، اليوم الأحد، نحو 345 دولارًا للطن كأعلى سعر له.

وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

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