طبيب الأهلي: شريف إكرامي يعاني من الآلام في العضلة الضامة

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، اشتكى من بعض الآلام في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام جيما الإثيوبي أمس الجمعة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



وأوضح خالد محمود، أنه فضل منح اللاعب راحة من التدريبات اليوم السبت، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طيب.



وعن حالة حسام عاشور لاعب وسط الفريق، أشار طبيب الأهلي إلى أنه تعرض لالتواء في كاحل القدم أمس خلال مباراة جيما الإثيوبي، موضحا أن عاشور سيخضع للفحص الطبي المستمر اليوم وغدا؛ للاطمئنان على حالته.