البث الحي والمباشر .. مشاهدة مباراة الترجي والعين HD اليوم
البث الحي والمباشر .. مشاهدة مباراة الترجي والعين HD اليوم
البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي والعين الإماراتي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.
البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي والعين الإماراتي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 سيكون حصرياً على beIN SPORTS.
60: بندر الأحبابي يسجل الهدف الثالث للعين (3-صفر)
58: البرازيلي كايو يهدر فرصة الهدف الثالث
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم العين على الترجي 2-صفر
24: رأسية الخنيسي على القائم
22: كرة الشعلالي على العارضة
19: تصويبة رائعة من بندر الأحبابي أبعدها حارس الترجي معز بن شريفية بصعوبة
16: الشحات بطريقة فنية يسجل الهدف الثاني للفريق الإماراتي (2-صفر)
13: الإيفواري كوليبالي كان قريباً من ادراك التعادل للترجي
11: الشحات مصدر ازعاج دائم لحصون الترجي
2: الهدف الأول لفريق العين الإماراتي، رأسية محكمة من اللاعب محمد أحمد (1-صفر)
1: رأسية الدولي المصري حسين الشحات على القائم
بداية المباراة في ستاد هزاع بن زايد
التشكيلة الأساسية للفريقين:
المباراة بقيادة الحكم الأميركي: جاير أنتونيو ماروفو