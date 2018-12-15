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عالم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:03 م

روسيا تطور أول درون مضاد للدرونات

روسيا تطور أول درون
dostor.org/2436903

صنعت روسيا أول درون ضارب صغير من طراز "كارنيفورا" (آكل اللحم) بمقدوره اعتراض درونات أخرى وتوجيه ضربات إلى أهداف برية.

وقال ناطق باسم شركة "مكران" العلمية الإنتاجية الروسية المصنعة للجهاز، إن الدرون المذكور خضع لاختبارات جوية.

وأوضح الناطق أن الدرون المضاد الصغير يمكن أن يقلع من مطارات ترابية ليحوم في الجو لمدة 10 ساعات أو 15 ساعة، ويمكنه استهداف مواقع أرضية معادية.

وأنتج المصنعون نموذجا تجريبيا واحدا فقط من تلك الطائرة الضاربة من دون طيار، والتي يمكن أن تستخدم شبكات خاصة لاصطياد الدرونات رباعية المراوح، ويمكن أن يحمل الدرون أيضا ذخائر شديدة الانفجار وأخرى متشظية وأجهزة استطلاع.

ويبلغ باع جناح الدرون 5 أمتار ووزنه الأقصى عند الإقلاع 40 كيلوجراما، وسرعة تحليقه 150 كيلومترا في الساعة.

ويمكن أن يعمل الدرون في ظروف تأثير وسائل الحرب الإلكترونية عليه، وحتى في حال فقدان إشارات الملاحة الفضائية.

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