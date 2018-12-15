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السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:54 م

رئيس مجلس الشيوخ الأفغانى يشيد بجهود البعثة الأزهرية فى كابول

فضل الهادي
فضل الهادي
أميرة العناني
dostor.org/2436881

صرح هاني صلاح سفير مصر في أفغانستان، بأن مجلس الشيوخ الأفغاني دعا رسميًا أعضاء البعثة الأزهرية المصرية في كابول إلي مقر المجلس، بما يعد المرة الأولي التي يتم فيها دعوة أي من البعثات التعليمية المعتمدة في العاصمة الأفغانية.

وأوضح السفير المصري أن فضل الهادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني قدم تحياته وتقديره إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا التوفيق لمصر شعبًا وحكومة، معربا عن تقدير المجلس لجهود العلماء والفقهاء المصريين على مر التاريخ.

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني الشكر للبعثة الأزهرية لنشر قيم التسامح والتصدي بالحكمة والموعظة الحسنة لدعاوى التطرف والغلو، منوها بأن دور الأزهر الشريف في بلاده يتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية والثنائية المتميزة بين البلدين.

وأشار سفير مصر إلى أن الدكتور مصطفي عبد الجليل رئيس البعثة الأزهرية في كابول، ألقى كلمة نقل فيها تحيات الرئيس السيسي، للرئيس والحكومة والبرلمان والشعب الأفغاني، وكذلك تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مستعرضا نشاط البعثة تعليميًا وثقافيًا وتدريبيًا.

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