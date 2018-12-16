3150 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأحد، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الأحد، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3150 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
تجلس داخل دكانها الصغير بمنطقة «تحت الربع» تتأمل المارة، وتستمع إلى مطربها المفضل «طارق الشيخ» تحب ارتداء اللون الأسود دائمًا، لكن الابتسامة لا تفارق وجنتيها، تحيطها ألوان البضاعة من كل الأرجاء فتضفى ...
في منطقة الحطابة، بين آلاف المنازل القديمة والبسيطة، وبيوت اختار أصحابها أن يتميزوا عن جيرانهم، وذلك بتلوين جدرانهم وأبواب منازلهم بألوان مبهجة، تكسر اللون الرمادي السائد هناك. وأمام أحد تلك المنازل ...
هيأته تبدو فرنسية، يرتدى عوينات أنيقة، وقبعة فاخرة، وزيًا مميزًا متناسق الألوان، مقبل على الحياة، يحب كل شيء جميل، يجلس برفقة صديقه، يتبادلان أحاديث شيقة عن الحياة والذكريات، لا يكترثان إلى العمل ...