محافظ كفر الشيخ: تفعيل خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تفعيل خدمة الشباك الواحد على المراكز التكنولوجية بالمحافظة للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر وبطريقة مميكنة.



وأضاف أن المراكز التكنولوجية بدسوق، قلين، سيدي سالم، الرياض، فوة، بلطيم، تلقت تدريبات علي منظومة المراكز التكنولوجية وإدخال الكم المتراكم.



وأعلن محافظ كفرالشيخ عن التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي بمركز ومدينة سيدي سالم، لافتًا إلى متابعة كافة المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ورؤساء المدن أول بأول وسيتم التشغيل التجريبي لكافة المراكز علي التوالي لرفع مستوى كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.