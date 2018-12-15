إريكسن يمنح توتنهام فوزًا في اللحظات الأخيرة على بيرنلي

أحرز لاعب توتنهام هوتسبير البديل كريستيان إريكسن هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتزع لفريقه الفوز 1- صفر على بيرنلي باستاد ويمبلي ويظل على بعد خمس نقاط من مانشستر سيتي المتصدر المؤقت للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وبدا أن فريق المدرب شون دايك ضمن الحصول على نقطة مهمة في صراع الابتعاد عن منطقة الهبوط لكن إريكسن حطم قلبه في الوقت القاتل.



ومر توتنهام بأسبوع رائع بعد تأهله لدور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا وأصبح متأخرا بثلاث نقاط فقط خلف ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد.



وكان يمكن للنادي اللندني الفوز بنتيجة أكبر لكنه واجه تألق جو هارت حارس بيرنلي الذي قام بأفضل تصد له في المباراة في الدقيقة 74 حين أنقذ تسديدة إيريك لاميلا المنخفضة من مسافة قريبة.



وواصل توتنهام صناعة الفرص وأهدر اثنتين في اخر عشر دقائق عندما فشل سون هيونج-مين وديلي آلي بطريقة ما في هز الشباك.



لكن إريكسن ضمن خروج فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالنقاط الثلاث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تلقى تمريرة هاري كين قبل أن يسدد في الزاوية القريبة العليا.