محافظ كفر الشيخ يوجه بالتحقيق في مخالفات مستشفى بيلا
كلف محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتحقيق في عدة مخالفات بمستشفى بيلا المركزي، لتحقيق الانضباط الإداري، وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.
بحسب بيان المحافظة، السبت، فإن التحقيق أثبت خروج 18 موظفا وقت العمل الرسمي دون إذن رسمي أو تصريح أو مأمورية وعدم تواجدهم بأماكن عملهم.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه المخالفات وتعميم التعليمات على كافة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لعدم تكرارها.