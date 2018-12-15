المباراة

يستهل الفارس الأبيض .، مشواره في البطولة الكونفدرالية 2018/2019 .، بملاقاة نادي القطن التشادي .، اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 .، في المباراة المقامة ( بمشيئة الله تعالى ) على استاد (بتروسبورت) بالعاصمة المصرية القاهرة .، ضمن إياب دور ال32 للبطولة.





و كان من المُقرر أن تلعب المباراة أولاً على إستاد “بتروسبورت” بالقاهرة.، ولكن رفض الأمن المصري تأمين المباراة إلا إذا لعبت على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية .،و لكن بعد وصول بعثة فريق القطن التشادي إلى القاهرة رفضت السفر إلى الإسكندرية للعب المباراة .، مما أدى إلى إعادة لعب المباراة على استاد “بتروسبورت” بالقاهرة.

الزمالك المصري ( الفارس الأبيض)

يؤدي نادي الزمالك بشكل رائع هذا الموسم بعد أن غاب عنه أدائه المميز المعهود به لفترات طويلة .، حيث أنه يحتل المركز الأول حتى الآن في بطولة الدوري المصري 2018/2019 ، وبرغم خروجه من البطولة العربية ( كأس بن راشد للأندية الأبطال ) على يد “الاتحاد السكندري” و الذي يؤدي آداء أكثر من رائع هذا العام .، و لكن جماهيره تطمح في المنافسة والتواجد في بطولات أفريقيا كما كان في سالف عهده.









مشاهدة مباراة الزمالك المصرى و القطن التشادي .، بث مباشر مباراة الذهاب لدور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018/2019– بث مباشر بدون تقطيع و متعدد الجودات حصري على موقعنا( الدستور لايف ) اليوم السبت 15/12/2018 في تمام الساعة 7.00 م بتوقيت القاهرة و الساعة 8.00 م بتوقيت السعودية على استاد (بترو سبورت) بالقاهرة.





القطن ( تشاد) الفريق الأقل من المتواضع .،و الذي خرج من دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018/2019 .، بعد الهزيمة من فريق “أسيك ميموزا النيجيري” خارج أرضه في الذهاب و التعادل على أرضه في الاياب. فاز فريق القطن ببطولة الدوري التشادي ثلاث مرات. في عامي 1996 و 1998 و 2018. فاز النادي أيضا بكأس وطنية لتشاد ثلاث مرات. في أعوام 1995 و 1999 و 2009.





و اشترك فريق تشاد في كأس الكونفدرالية 3 مرات. في عام 2007 و 2010 و 2018 . وفي عام 2008 ، كان يجب أن الفريق بالجولة تمهيدية من كأس الاتحاد الكونفدرالية الإفريقية لكن تم استبعاده لعدم الوفاء بالتزاماته المالية. مشاهدة مباراة الزمالك المصرى و القطن التشادي .، بث مباشر مباراة الذهاب لدور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2018/2019– بث مباشر بدون تقطيع و متعدد الجودات حصري على موقعنا( الدستور لايف ) اليوم السبت 15/12/2018 في تمام الساعة 7.00 م بتوقيت القاهرة و الساعة 8.00 م بتوقيت السعودية على استاد (بترو سبورت) بالقاهرة. البث المباشر للمباراة فقط الدستور لايف