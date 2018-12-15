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اقتصاد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:40 م

«لايف بارك» تطلق أحدث مشروعاتها بأكتوبر.. والتسليم تشطيب كامل فى يناير

جانب من حفل إطلاق
جانب من حفل إطلاق مشروع «لايف بارك » الجديد
حسن كامل
dostor.org/2436861

دشنت شركة «لايف بارك» مشروعها الجديد فى مدينة ٦ أكتوبر، الذى فازت به من خلال مناقصة تقدمت لها نحو ٢٠ شركة من كبرى شركات التطوير العقارى، وذلك خلال حفل كبير حضره مشاهير الإعلام وعدد من المسئولين ورجال الأعمال.
ورحب هانى على، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحرمه، باللواء أبومسلم يوسف، رئيس جمعية «التيسير»، واللواء أحمد نصير، سكرتير عام الجمعية التابعة لضباط شرطة التعمير، المالكة لأرض المشروع، التى تقدر مساحتها بنحو ١٨ فدانا.
وطالب «على»، خلال الحفل، الجميع بالمساندة للخروج بمشروع يحقق طفرة ملموسة فى سوق العقارات الحديثة، مثلما تعود الجميع من الشركة فى تنفيذ مشروعاتها السابقة، لافتا إلى أن بدايته منذ ٢٢ عامًا كانت بتنفيذ عمارة ٧ أدوار متكررة وأرضى على البحر، وخلال وقت قصير جدًا تمكنت شركته التى اسسها باسم «لايف بارك» من الدخول لسوق الكبار، إذ تلى تنفيذ العمارة بوقت قصير تنفيذ مبنى «كمباوند» على مساحة فدانين، ثم كمباوند آخر على مساحة ٥ أفدنة.
وأضاف أنهم يعملون أيضًا على تنفيذ مشروع «لايف بارك- الشروق»، المقرر إقامته على مساحة ٢٥.٦ فدان، ويضم ١١٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٨٠ مترًا، ويعد أحد المشروعات التى شهدت طفرة فى التنفيذ، كونه أحد مشروعات الشباب القومية باستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون جنيه.
وقال «على» إن مشروع «لايف بارك» زايد الذى تنفذه شركته على مساحة ٤٥ فدانًا ويتضمن ٧٠٠ وحدة سكنية باستثمارات ٤ مليارات جنيه.
وشدد على أن الشركة حتى تحافظ على جودتها وسمعتها «غيّرت نمط تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، من حيث الواجهات والتشطيبات والمواد المستخدمة فى ذلك، وبالفعل تمكنت من تغيير فكرة أنه مشروع قومى، وبالتالى هناك أنماط معينة لن تتغير، مثل الشكل العام والمخطط التنفيذى والخدمات».
وقال إن الشركة نفذت مطعما وكافيهات على الطراز الأمريكى، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لأن «هناك مخططا نلتزم به وفى حال التغيير لا بد من الرجوع إلى الوزارة، والحقيقة أن هناك تعاونا كاملا مع رجال وزارة الإسكان فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تسيير الأعمال وإنجازها وخروجها بشكل يليق بالجميع».
وعبر عن سعادته البالغة لتمكن شركته من تغيير نمط تشطيب الواجهات والمواد المستخدمة فى كل الأعمال إن لم يكن أغلبها، وهو ما وضع اسمها بين كبرى شركات سوق التطوير العقارى بمصر.
من جهته، عبر اللواء أبومسلم يوسف، عن خالص ثقته وتمنياته للشركة بالتوفيق فى مشروعها الذى أسند إليها، قائلًا إن عرض الشركة خلال المناقصة، جاء أقل بنحو ١٥٪ من أى شركة أخرى، وهو ما ترتب عليه إرساء المناقصة لصالحها بواقع نحو ١٨ فدانا بالتوسعات الشرقية بالحى الخامس، مضيفًا: «ندعو الله أن يكون الكمباوند الذى ستنفذه أفضل كمباوند فى المنطقة الشرقية بمدينة ٦ أكتوبر».
ويضم المشروع «تاون هاوس» وفيللا فقط، بإجمالى ١٧١ وحدة، وتبلغ مساحة الـ«تاون هاوس» ٢٢٠ مترا للوحدة، ومساحة المبانى ٢٣٥ مترا، ويتكون الـ«تاون هاوس» من «بيزمنت» وأرضى ودور أول وروف، وستكون الأسعار بين ٥ و٥.٥ مليون جنيه للوحدة، بحسب الموقع.
ويبعد موقع المشروع عن وسط القاهرة نحو ٢٠ لـ٣٠ دقيقة بالسيارة، ويضم المشروع ١٧١ وحدة سكنية، عبارة عن ١٥ فيلا، و١٥٦ «تاون هاوس»، إضافة إلى مول تجارى ومسجد وحمامات سباحة، ونسبة المبانى به ٤٠٪، وباقى الـ٦٠٪ مساحات خضراء وخدمات.
وأكد مسئولو الشركة أن جميع الوحدات سيتم تسليمها خلال ٣٠ شهرا بدءًا من يناير المقبل ٢٠١٩، على أن تُسلم جميع الوحدات «تشطيبا كاملا»، مشددين على أن ذلك المشروع «جاء بهدف خلق مجتمع مثالى للسكن، وهو ما دفع الشركة إلى العمل على تحقيق ذلك عبر تخصيص الجزء الأكبر من المشروع للمساحات الخضراء المفتوحة».

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