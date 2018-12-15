السيسي يشارك في منتدى "إفريقيا - أوروبا" بالنمسا.. الإثنين

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غد الإثنين في اجتماعات منتدى "إفريقيا - أوروبا" عالي المستوى، والذي يستمر لمدة يومين بفيينا، بحضور المستشار النمساوي سيباستيان كورتز وعدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.



ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول حفل عشاء يقيمه المستشار النمساوي كورتز على شرف الزعماء المشاركين في المنتدى يعقبه التقاط الصور التذكارية للزعماء والمسئولين الأوروبيين والأفارقة، فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل وصول الزعماء المشاركين إلى مقر الاجتماعات في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، وكلمتي ترحيب من جانب المستشار النمساوي، ورئيس الاتحاد الإفريقي بول كاجامي.



وتعقد الجلسة الافتتاحية للمنتدى في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء ويتحدث فيها كل من مستشار النمسا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.



ومن المقرر أن يجري الزعماء الأفارقة والأوروبيون حوارا عالي المستوى تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، يعقبه مؤتمر صحفي للمستشار النمساوي ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية.



وعلى هامش المنتدى، يعقد عدد من الموائد المستديرة تتعلق بقضايا التعاون الإفريقي الأوروبي في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار في المشروعات الجديدة وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بإفريقيا والوصول إلى الطاقة المستدامة والحكومة الإلكترونية، وسبل تسريع التجارة الإلكترونية في إفريقيا.



ومن المقرر أن يختتم المنتدى اجتماعاته مساء يوم الثلاثاء المقبل بإعلان نتائج المناقشات بين الزعماء وكبار المسئولين المشاركين في منتدى "إفريقيا - أوروبا".