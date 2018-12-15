القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
مصر
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:38 م

السيسي يشارك في منتدى "إفريقيا - أوروبا" بالنمسا.. الإثنين

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2436856

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غد الإثنين في اجتماعات منتدى "إفريقيا - أوروبا" عالي المستوى، والذي يستمر لمدة يومين بفيينا، بحضور المستشار النمساوي سيباستيان كورتز وعدد من الزعماء الأفارقة، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.

ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول حفل عشاء يقيمه المستشار النمساوي كورتز على شرف الزعماء المشاركين في المنتدى يعقبه التقاط الصور التذكارية للزعماء والمسئولين الأوروبيين والأفارقة، فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل وصول الزعماء المشاركين إلى مقر الاجتماعات في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، وكلمتي ترحيب من جانب المستشار النمساوي، ورئيس الاتحاد الإفريقي بول كاجامي.

وتعقد الجلسة الافتتاحية للمنتدى في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء ويتحدث فيها كل من مستشار النمسا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.

ومن المقرر أن يجري الزعماء الأفارقة والأوروبيون حوارا عالي المستوى تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" يتعلق بالتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، يعقبه مؤتمر صحفي للمستشار النمساوي ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المفوضية الإفريقية.

وعلى هامش المنتدى، يعقد عدد من الموائد المستديرة تتعلق بقضايا التعاون الإفريقي الأوروبي في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار في المشروعات الجديدة وربط المدن وتعبئة التمويل لمواجهة تغيرات المناخ بإفريقيا والوصول إلى الطاقة المستدامة والحكومة الإلكترونية، وسبل تسريع التجارة الإلكترونية في إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى اجتماعاته مساء يوم الثلاثاء المقبل بإعلان نتائج المناقشات بين الزعماء وكبار المسئولين المشاركين في منتدى "إفريقيا - أوروبا".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ اسبوع

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ اسبوع

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

الآن

البابا تواضروس: المنيا تعانى من نقص التنمية وتحتاج معاملة خاصة

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

"ترامب" يعلن مغادرة وزير الداخلية منصبه خلال أيام

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الزمالك و القطن التشادي HD أقوى بث مباشر اليوم 15-12-2018 Live يلا شوت

الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

كشكول

«الزناتي » بمؤتمر حق المعلم: نعمل على أكمل وجه ولنا مطالب نتمنى تحقيقها

برنامج لإحياء اللغة المصرية القديمة بأزهر القليوبية

علوم طنطا تنظم مؤتمرها الدولي الثاني في الرياضات والإحصاء

رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات برنامج هيئة فولبرايت لقادة التعليم العالي

بالصور.. تكريم المعلمين المثالين بأشمون

الأمصار

بينهم 12 طفلا.. مقتل 20 مدنيا أفغانيا في غارة استهدفت طالبان

الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

على هامش مهرجان الدار البيضاء.. ندوة فنية لمناقشة مستقبل السينما

مؤتمر الجالية الإيرانية.. مطالب بوضع حد لإرهاب الملالي ومحاسبته دوليا

صدمة في عدن.. كائن بحري غريب يقتل شخصا ويصيب 8 آخرين باليمن

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أمريكية تلجأ للشرطة لإيقاظ ابنها للذهاب إلى مدرسته

حكاية فى صورة.. مقام سيدى الأربعين "الاحتفال ممنوع"

حكاية فى صورة.. بلالين البهجة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎